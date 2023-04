"Deve darsi una ridimensionata". L'ultimatum a Enrico Papi per rimanere all'Isola

(Di sabato 29 aprile 2023) Secondo fonti vicine ai vertici Mediaset, la poltrona del nuovo opinionista ha traballato ma non rimarrà scoperta: "La sua sostituzione non è mai stata all'ordine del giorno"

L'opinionista dovrà modificare il suo comportamento nel reality: 'una ridimensionata' Sono tanti i telespettatori de L'Isola dei Famosi a chiedersi se Enrico Papi sarà allontanato dalla

Secondo fonti vicine ai vertici Mediaset, la poltrona del nuovo opinionista ha traballato ma non rimarrà scoperta: "La sua sostituzione non è mai stata all'ordine del giorno" ...Nessuna sostituzione del noto conduttore: la verità arriva da fonti certe Da diversi giorni Ilary Blasi ed Enrico Papi sono al centro di una polemica. A ...