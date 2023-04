Denver Nuggets-Phoenix Suns stanotte in tv | canale | orario e diretta streaming playoff NBA 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 29 aprile 2023)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudi gara-1 della semifinale di conference deidi NBA. Si parte con questo scontro davvero equilibrato oltre che attesissimo, sul parquet del Pepsi Center appuntamento fissato alle ore 02.30 italiane di, tra sabato 29 e domenica 30 aprile.tv su Sky Sport Uno esu Sky Go e Now, ma anche per gli abbonati al pass NBA. SportFace.