Def | Mulè | ' leggerezza ma non arrivate telefonate né messaggi su presenza' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Pur avendo commesso unai gruppi, non siamo a scuola. Deputati e senatori devono fare di tutto per essere in aula, a maggior ragione dopo i recenti tagli ai parlamentari. Il regolamento, purtroppo, non è cambiato". A dichiararlo è Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, in un'intervista al quotidiano L'Identità. "Detto ciò, su decontribuzione e pensioni, c'è chi ha una determinata linea e intende portarla avanti. Da uomo libero e liberale, non mi sento di fare il Pierino, ma allo stesso tempo non sono obbligato a dare dimostrazioni di fedeltà e lealtà”. Rispetto a quanto successo sul Def, l'esponente azzurro, però, chiarisce: “Si è inceppato, nei fatti, un meccanismo. Non sonoprescrittive per la, né sulle chat di cui ...