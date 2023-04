Def | Foti Fdi | ' quorum problema che potrà ricapitare con altre maggioranze'

(Di sabato 29 aprile 2023) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Sulla necessità di rivedere ilalla Camera, alla luce del taglio dei parlamentari, gli esponenti del Pd hanno capito fischi per fiaschi di quello che ho detto in Aula. Non voglio cambiare niente, non voglio fare polemiche, ho posto semplicemente unchein futuro conpolitiche”. Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso, a Il Tempo.

La maggioranza ha accusato le opposizioni di essere " irresponsabili " visto che il, come la ... I capogruppo Molinari (Lega) e(Fdi) hanno dato la colpa " al forsennato taglio dei Parlamentari ...Dopo la Camera, anche il Senato dà il via libera alla nuova relazione sul. I voti a favore sono ... Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso, chiede "scusa agli italiani e al ...La figuraccia parlamentare della destra sulriparata ieri con un secondo voto non è un segnale di sfarinamento politico della maggioranza ma ...del capogruppo di Fratelli d'Italia Tommaso. ...

Def, Foti interviene alla Camera, scoppia la bagarre. Cori in Aula dall'opposizione ilmessaggero.it

Sintesi dell’intervista di Maria Teresa Meli tratta dal Corriere della Sera Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti ...Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Avrei di gran lunga preferito che l’incidente successo in Aula non si fosse verificato. Non vi devono essere imbarazzi nella maggioranza: bisogna chiedere scusa agli itali ...