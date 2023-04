Def | Foti Fdi | ' movimentismo porta Pd a ispirarsi più al ' 68 che al 2023'

(Di sabato 29 aprile 2023) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - “Durante la mia dichiarazione sul Def metà dei deputati Pd sono andati fuori, metà sono rimasti dentro. Forse dovevano fare un altro Congresso per decidere. Io ho riletto lo stenografico del mio intervento che è stato politicamente duro, ma non è che i discorsi che mi hanno preceduto fossero stati teneri. Probabilmente, ilgli esponenti del Pd più al 1968 che al". Così il capogruppo di Fdi, Tommaso, al Tempo. "I deputati Dem, oltre a lasciare l'Aula, hanno anche abbandonato i lavori della commissione Giustizia per la presenza del sottosegretario Delmastro. Non mi piace questa presunzione di colpevolezza nei suoi riguardi, visto che è un sottosegretario alla Giustizia nel pieno delle sue funzioni e rappresenta il governo in commissione. Dopo quattro mesi dalla ...

Nel suo interventodecide di affrontare un tema che sta circolando molto dopo l'inciampo suldella maggioranza: 'Non possiamo dimenticare che alcuni quorum, funzionali per rendere efficaci ...Così a guidare i gruppi parlamentari sono arrivati Tommasoe Lucio Malan. La vicenda è un'... non è stata in grado di trovare i voti necessari per approvare la risoluzione sulche autorizzava ...La maggioranza ha accusato le opposizioni di essere " irresponsabili " visto che il, come la ... I capogruppo Molinari (Lega) e(Fdi) hanno dato la colpa " al forsennato taglio dei Parlamentari ...

