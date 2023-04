Def | centrodestra sotto in aula | svista o problema politico?

...nel). Fermo restando che "quello che è accaduto alla Camera non ha alcuna valenza politica, non ha inciso su questa maggioranza, unita e coesa, e lo dimostriamo con il voto sul" come ...... la maggioranza: non è il nostro candidato Ilduro contro l'indiscrezione giunta da ... Il primodel governo Meloni al Cdm. Arriva anche il ddl anti - vandali Secondo le stime, per il ...... il capo cosparso di cenere, la corsa contro il tempo per salvare iled evitare così di ... La cabina di regia L'idea rimbalzata ieri pomeriggio tra i vertici delprenderà forma già nei ...

Il centrodestra ha combinato un guaio alla Camera sul Def Pagella Politica

Questa volta sono bastate le scuse, il capo cosparso di cenere, la corsa contro il tempo per salvare il Def ed evitare così di schiantare il governo. «La prossima volta ...Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Hanno dimostrato di essere una destra insofferente alle regole democratiche. Le parole di Foti sono indicative in questo senso: sono le parole di uno che mette in discussi ...