Def | Boccia | ' centrodestra insofferente a regole democratiche | su questo Pd non fa mediazioni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Hanno dimostrato di essere una destraalle. Le parole di Foti sono indicative insenso: sono le parole di uno che mette in discussione lecon cui si vota lo scostamento di bilancio, insomma stanno dimostrando di essere la solita destra italiana con lo sguardo rivolto al passato". Così Francesco, capogruppo Pd al Senato, al Corriere. Voi avete fatto una scelta impegnativa: l'Aventino. E ieri lo avete fatto per ben tre volte... "Se non rispettano lenon abbiamo altri strumenti dentro il perimetro della democrazia". E sui giudici speciali aggiunge: "Noi avevamo chiesto la parità di genere ed è finita con nove uomini e tre donne... Una cosa vergognosa ...