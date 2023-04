(Di sabato 29 aprile 2023) TORINO (ITALPRESS) – Tre punti che in questo momento della stagione hanno un peso specifico notevole. L'vince 2-1 indel Torino grazie alle reti di Zappacosta e, inutile il gol del momentaneo pareggio siglato da Sanabria: secondo successo consecutivo per i bergamaschi che salgono a quota 55 punti, a -2 da Milan e Roma, entrambe appaiate al quarto posto. Dodicesimo ko per la squadra di Juric, che dice addio definitivamente alla complicata rimonta europea. Entrambi i tecnici lo avevano ribadito alla vigilia: gara complicata e con pochi sbocchi, la classica partita a scacchi. La trama del match non ha tradito le aspettative, a parte qualche sgasata sulle corsie esterne il ritmo del primo è stato scandito dai lampi individuali: ci ha pensato Zappacosta al 34?, con un'azione personale, a trovare la rete del vantaggio con ...

L'Atalanta non ci sta e nel finale preme per trovare il raddoppio, che arriva all'88' per merito di Duvan. L'attaccante atalantino si invola sulla sinistra, rientra in dribbling sul destro e ...Questo tipo di atteggiamento si vide già nel 3 - 1 dell'andata; pera questo punto si potrebbe pensare ancora a una presenza tra i titolari con Hojlund in panchina, mentre alle sue spalle ...A vedere questo Pasalic incursore e campione di tiro a volo, loche si libera dei difensori come una volta e apre la via ai compagni, Toloi che scardina le linee per confonderle, viene un po' ...

Decide Zapata, Atalanta corsara 2-1 in casa del Toro Agenzia di ... Italpress

Manifesto dei lavori strappato e bruciato, rubata e vandalizzata l’auto di una collaboratrice. L’appello della Cooperativa a città e istituzioni TORINO (ITALPRESS) – Tre punti che in questo momento de ...(Adnkronos) - Sconfitta in casa per il Torino contro l'Atalanta nel match valido per la 32ma giornata del campionato di calcio di serie A. La gara si sblocca al 34' per merito di Zappacosta, abile a s ...