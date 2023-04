Dazn | promessa ai tifosi di Serie A | «Vedrete i gol nello stesso secondo»

(Di sabato 29 aprile 2023) Sandeep Tiku, CTO di, fa unaaidiA in vista delle prossime stagioni: le sue dichiarazioni Sandeep Tiku, CTO di, ha così parlato al Corriere della Sera, facendo unaaidiA. LE PAROLE – «i gol, è una delle priorità. Noi stiamo lavorando su una soluzione a bassa latenza, che aiuterà da questo punto di vista. Contiamo di rilasciarla tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024».

... tanto da costringere alcuni membri del cast a postare una serie di messaggi con laai fan ... in passato già altre piattaforme comee Prime Video hanno riscontrato una serie di intoppi ...Ci scrivo una: se a fine stagione riuscirò a esaudirla, la mostrerò". Ed allora l'attesa è tutta qui, per il finale. Di stagione. E della lettera… Tutta la Serie A TIM è su. ...Ci scrivo una: se a fine stagione riuscirò a esaudirla, ve la mostrerò" . Getty Images ... Tutta la Serie A TIM è su. Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il ...

La promessa di Dazn per il futuro: "Vedrete i gol nello stesso secondo" TUTTO mercato WEB

Sandeep Tiku, responsabile tecnico di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera: "Vedrete i gol nello stesso secondo. È una delle priorità stiamo lavorando su una soluzione a bas ..."Vedrete i gol nello stesso secondo". È una delle promesse di Dazn per il futuro. A farla, Sandeep Tiku, CTO (responsabile tecnico) dell'emittente ...