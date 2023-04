(Di sabato 29 aprile 2023) Matteoè il jolly di Simone Inzaghi. Il giocatore dell’Inter ha occupato il ruolo di difensore centrale dopo l’infortunio di Milan Skriniar, ma domani ci potrebbero essere ancora cambiamenti. RUOLI – Matteonon ha ruoli, o meglio sa farne diversi indistintamente. Il giocatore di Legnano è pronto contro laa occupare il ruolo di esterno destro, non lo faceva dal 4 aprile nella gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia con la Juventus a Torino. Dall’infortunio di Milan Skriniarha solitamente giocato da difensore centrale, risultando nella maggior parte delle occasioni decisivo. Ha segnato con l’Atalanta, disputato prestazioni degne di nota come quella di Oporto in Champions League. Simone Inzaghi ha trovato nell’ex Parma il suo jolly preferito, utile per offendere ma soprattutto per ...

Il primo in difesa,D'Ambrosio sul centro - destra eavanzato sulla fascia, a centrocampo, per far riposare Dumfries. L'olandese può essere un'arma importante a gara iniziata se davvero ...Davanti a Onana la linea a tre sarà composta da, Acerbi e Bastoni, a centrocampo Brozovicaccanto Barella e Mkhitaryan Dumfries e Dimarco, in ballottaggioGosens. In attacco ...Tra i pali andrà Onana, i tre in difesa saranno, Acerbi e Bastoni. Dumfries e Dimarco saranno a tutta fasciaBarella, Brozovic e Mkhitaryan che occuperanno il centro del centrocampo. Il ...

Darmian, con la Lazio si ritorna alle origini. Cambio in vista Inter-News.it

L’Inter non può più sbagliare, adesso si fa sul serio. Iniziano gli scontri diretti per la squadra di Simone Inzaghi, in corsa sì per Champions (Euroderby il 10 e il ...Scontro diretto a San Siro tra l’Inter sesta e la Lazio seconda: Inzaghi cercherà di battere Sarri per riaprire i discorsi Champions League ...