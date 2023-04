Damiano David lancia una torta in faccia a Victoria per il suo compleanno

"Sei la mia affinità elettiva", ha scritto Giorgia Soleri in una lunghissima dedica su Instagram . Ma no, non è per il fidanzato. Nulla a che vedere con la presunta crisi della coppia, di cui si vocifera ormai da tempo, piuttosto con un'altra persona alla quale l'influencer e attivista è molto legata: si tratta ...Per un gesto da rock - star, scoppia la bufera su, frontman dei Maneskin . Già, perché nelle ultime ore è diventato virale online un filmato che lo ritrae durante un concerto. Il punto è che nel bel mezzo della performance,ha ...E fu così che tornarono tutti sui libri di trigonometria del liceo per capire quanta ciccia ci possa essere dietro quel cuoricino calcolando base, per altezza, diviso profondità, in funzione dei cm ...

Damiano dei Maneskin sputa verso i fan: "Fai schifo!", si scatena il caos Liberoquotidiano.it

Damiano David si è ritrovato travolto dalle polemiche. È diventato virale sul web nelle ultime ore un video che mostra il frontman dei Maneskin durante un suo concerto: il ...Mentre continuano a rincorrersi le voci sulla presunta crisi con Damiano David, Giorgia Soleri scrive una lunga dedica alla persona più importante.