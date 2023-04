(Di sabato 29 aprile 2023) L’assoluzione degli imputati nel processo sulla trattativa conferma che la storia di questo Paese è stata appaltata a storici del dopocena. E il governo che resta senza numeri per l'assenza in aula dei deputati è figlio della stessa trama: anche il Parlamento si è persuaso della sua marginalità. E ha tradito la Costituzione mille volte più di un La Russa antiresistenziale

... per approfittare della bassa affluenza di fedeli e quindi di appropriarsi dellecontenute ... immortalato senza alcun ombra di dubbio anchetelecamere interne al luogo di culto, in cui ...'Scusi signora, le sono cadute le'. Invece per terra quei pochi spiccioli li aveva buttati una 35enne modenese, ripresatelecamere di videosorveglianza, proprio davanti all'auto di una ...... l'ufficio del Teatro, aperto dal martedì al sabato10 alle 12.30, e19 nei giorni ... fermata la "banda delle" Podcast Radio Sound Ultima Ora Piacenza

Dalle monetine al Def: trent'anni di allucinazioni in cui la politica si è autodistrutta L'HuffPost

le monetine a Bettino Craxi trent’anni dopo, il governo bloccato da insufficienze parlamentari, le assoluzioni sulla trattiva Stato-mafia, le recensioni all’ultimo film di Nanni Moretti, il criptico ...Leggi su Sky TG24 l'articolo A casa tutti bene 2, la parola al cast: Emma Marrone, Francesco Scianna e Alessio Moneta ...