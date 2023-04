Dalla cosmesi all’accoglienza | i mille volti del De’ Liguori di Sant’Agata

farmacia dei miei, dove facevo i primi esperimenti, sono passata a un laboratorio agri - ... Leggi anche › Donne nella: storie di imprenditrici da conoscere 'Il sogno Grazie a ...Skincare, fragranze, make up sono un piccolo grande regalo anche per l'anima: la, si sa, è un bene di 'self comfort' , un auto regalo che fa sentire bene, corpo e spirito. A partire...... esiste già finmetà dell'Ottocento e tocca tantissime discipline,chimica all'estetica,...ciascun individuo e le sue varianti risulta essere particolarmente utile nella moda e nella,...

Dalla cosmesi all’accoglienza, i mille volti del De’ Liguori TV Sette Benevento

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...