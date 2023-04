Da fuoco al terreno per pulirlo e muore bruciato

(Di sabato 29 aprile 2023) Tragedia a Centuripe, in provincia di Enna, dove un ingegnere di 71 anni, Giuseppe Bonanno, è morto nell'incendio appiccato da lui stesso nel suo podere di contrada Piano Daino. L'uomo aveva datoalle sterpaglie per ripulire ilma le fiamme sarebbero sfuggite al suo controllo, per...

A Centuripe (Enna) un ingegnere di 71 anni, Giuseppe Bonanno, è morto in un incendio che si è sviluppato in una sua campagna. L'uomo aveva acceso il fuoco per ripulire il terreno dalle sterpaglie ma,