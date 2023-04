Da Bergamo a Varese le minacce degli ultras ai tifosi del Napoli | «Non è la vostra città | se festeggiate ci saranno conseguenze»

(Di sabato 29 aprile 2023) La vittoria matematica dello Scudetto da parte delpotrebbe arrivare già domani, domenica 30 aprile. E ipartenopei di tutta Italia si stanno preparando a festeggiare un traguardo che manca da più di trent’anni. Eppure, c’è chi sta facendo di tutto per impedire che questo accada. Sui social si moltiplicano i volantini e ledei gruppidi altre squadre di Serie A. L’ultimo è intitolato “non festeggia”: «In questa terra non possono essere tollerati festeggiamenti per la squadra partenopea – si legge nel volantino che circola su Twitter -. Ricordiamo ai ristoratori, baristi, pizzaioli che per festeggiamenti e pagliacciate varie riceveranno adeguate risposte alle loro attività anche a distanza di tempo». E allesi sommano anche gli insulti: «Da ...

L'ultimo è intitolato 'non festeggia': "In questa terra non possono essere tollerati ... A, alcuni gruppi di tifosi di estrema destra hanno pubblicato un messaggio simile: "tifa ......fuori da parte degli Ultras dell' Atalanta che minacciano i festeggiamenti dei napoletani a. Maurizio Pistocchi così ha commentato: "Questa iniziativa, e le altre che sono nate a, ...Di seguito tutte le designazioni arbitrali: Azzano - Almè (Arbitro: Giulio Luca Del Mul di Monza; Assistente 1: Ruhul Rahaman di; Assistente 2: Alessandro Colleoni di) Basiano Masate ...

Da Bergamo a Varese le minacce degli ultras ai tifosi del Napoli ... Open

"Lede la libertà di espressione e umilia il diritto sacrosanto dei tifosi del Napoli di gioire per un successo atteso, esaltante e meritato".Lo scudetto che il Napoli si appresta a vincere davvero non va giù alle tifoserie avversarie. Lo scudetto che il Napoli si appresta a vincere davvero non va giù alle tifoserie avversarie. Dopo il comu ...