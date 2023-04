Da 7 a 8 punti Il sondaggio | gode Meloni e doccia gelata per Schlein | le cifre

(Di sabato 29 aprile 2023) È tempo di sondaggi a La7, dove Lorenzo Pregliasco svela la supermedia di YouTrend. In collegamento con Omnibus, nella mattinata di venerdì 28 aprile, il sondaggista mostra le intenzioni di voto, partito per partito. Ancora una volta nessuno spodesta Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgiaè al primo posto guadagnando un +0,1 per cento e arrivando al 28,7. "Tutti i partiti - spiega Pregliasco - sono sostanzialmente stabili. Registra un cambio di rotta solo il Partito democratico". I dem guidati da Ellypassano in un quindici giorni al 20,5 per cento (+0,8). Un balzo che però non deve illudere. "Il Pd cresce sì tanto, anche rispetto alle elezioni - spiega il sondaggista -, però cresce anche la forbice che divide i dem da Fratelli d'Italia. Alle politiche erano 7, ora 8". Piccolo balzo in avanti invece per ...

