(Di sabato 29 aprile 2023) Gli USA hanno vinto idi, che si sono conclusi nella giornata odierna sul ghiaccio di Gangneung (Corea del Sud). Cory Thiesse e Korey Dropkin hanno sconfitto ilcon uno schiacciante 8-2, dominando in lungo e in largo la sfida contro Chiaki Matsumura e Yasumasa Tanida. La coppia a stelle e strisce ha infatti strappano la mano nei primi due end (3-0), ha allungato marcando due punti primi dell’intervallo (5-1), ha rubato il martello anche quando gli asiatici hanno deciso di spostare le stone pre-posizionate (6-1 dopo la quinta frazione) e hanno chiuso definitivamente i conti con i due punti marcati nell’ottavo end. Si tratta del primo titolo iridato della storia per gli Stati Uniti d’America, che in precedenza si erano dovuti accontentare di un paio di medaglie di ...

Curling, gli USA vincono i Mondiali di doppio misto. Giappone ko, bronzo alla Norvegia OA Sport

Gli USA hanno vinto i Mondiali di curling doppio misto, che si sono conclusi nella giornata odierna sul ghiaccio di Gangneung (Corea del Sud). Cory Thiesse e Korey Dropkin hanno sconfitto il Giappone ...USA e Giappone si affronteranno nella Finale dei Mondiali 2023 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Gangneung (Corea del Sud). Canada e Norvegia si dovranno invece acconten ...