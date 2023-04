festa in una casa di cura di garessio 29 aprile 2023 09:48 Fotogallery -, exspegne 105 candeline: 'Mai visto un medico per 60 anni' - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > ...commenta Fotogallery -, exspegne 105 candeline: 'Mai visto un medico per 60 anni' - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery -, exspegne 105 candeline: 'Mai visto un ...... come ha già fatto con il libro 'Vicissitudini di unReale'. Ieri per i suoi 105 anni ... il Coordinatore provinciale ANCLuogotenente Salvatore Russo Facciazza, il Presidente ANC di ...

Cuneo, ex carabiniere spegne 105 candeline: "Mai visto un medico per 60 anni" TGCOM

Compleanno speciale nella casa di cura Fondazione Opera Pia Garelli di Garessio: il maresciallo Renato Quaglia festeggiato da parenti, Amministrazione comunale e rappresentanti dell'Arma