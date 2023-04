Le, secondo questo trend ed in assenza di politiche volte all'incremento della natalità, saranno destinate ad aumentare. Una prospettiva inquietante. Gli studiosi Luca Cifoni e Diodato ...I giovani costretti a pagare il conto Il problema dellesta quindi già impattando sui conti pubblici. Il rapporto fra lavoratori e pensionati è in calo a 1,3 e arriverà a 1 entro il 2050, ...... può tranquillamente parlare di sostituzione etnica perché tanto sono le donne, mica gli uomini come lui, che devono essere messe in batteria a figliare per rimpolpare ledi italiani doc ...

Culle vuote, verso il declino demografico L'opinione di Malgieri Formiche.net

Gennaro Malgieri riflette sulla costante decrescita della popolazione italiana, un male tutt’altro che oscuro che lascia vuote le culle dell’Occidente, un fenomeno che ne muterà i connotati ...Dal 2010 il rapporto tra persone in età avanzata e giovani è salito del 25%. Crollano le nascite, con un calo sopra la media del numero di figli ogni donna.