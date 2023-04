CsC | Pil del primo trimestre sopra le attese Pnrr cruciale per gli investimenti

... che ilvede "molto indeboliti" nella media del 2023 (dal +9,4% eccezionale del 2022) e in solo limitata accelerazione nel 2024, "non tale da rilanciare con forza il". Diverse le ragioni del ......8 punti di fatturato dal 2019, con flessioni in quasi tutti i settori industriali (stime). Cio ... simile a quello delnominale. Cruciale risulta quindi - conclude l'analisi del Centro Studi ......7% reale), sottolinea il, e ne è derivato un calo dei consumi ( - 1,6%), in particolare ... A livello internazionale, l'Eurozona è in rallentamento: nel primo trimestre la dinamica delè stata "...

CsC: Pil del primo trimestre sopra le attese trainato da industria e servizi Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...TORINO. «Venti favorevoli sulla rotta dell'economia italiana nella prima parte del 2023», con il Pil che nel primo trimestre ha visto una ripartenza sopra le attese (+0,5%) portando la variazione acqu ...