Cristina Campo a cento anni dalla nascita | la sua biografia tratta da “Profeti inascoltati del ‘900”

(Di sabato 29 aprile 2023) In occasione del centenario delladi, pubblichiamo questo brano tratto dal librodel Nove. Sessantasei personalità fuori dagli schemi illustrate dai disegni di Dionisio di Francescantonio e da approfondimenti di intellettuali, scrittori e critici d’arte, a cura di Andrea Lombardi e Miriam Pastorino, prefazione di Vittorio Sgarbi (Genova 2022). (qui il link Amazon)(Bologna, 29 aprile 1923 – Roma, 11 gennaio 1977) “Perfezione, bellezza. Che significa? Tra le definizioni una è possibile. È un carattere aristocratico, anzi in sé è la suprema aristocrazia. Della natura, della specie, dell’idea. Anche nella natura essa è cultura”.(nom de ...

(1923 - 1977) - archivio . Il 29 aprile di cent'anni fa nasceva, alias Vittoria Guerrini, una delle figure più appartate, misteriose e inclassificabili della letteratura

I 100 anni della poetessa. Amica di Zolla e Zambrano, condivise con la filosofa francese l’amore per l’assoluto e gli ultimi. Figura defilata, i cattolici la trascurarono per il suo tradizionalismo ...“Ha scritto poco e le piacerebbe aver scritto meno” diceva di sé Cristina Campo. Nasceva cento anni fa esatti, il 29 aprile 1923. La ricorrenza può forse aiutare a fare i conti con un’autrice di cui A ...