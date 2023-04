Cristiano Ronaldo | ci risiamo | vince 4 - 0 ma si infuria in campo con l' arbitro

Da quando si è trasferito in Arabia Saudita , sono tanti gli episodi che stanno facendo parlare die della sua rabbia agonistica, che continua a mettere in campo anche con l'Al - Nassr . Dalla lite con l'allenatore dopo l'eliminazione in Coppa al brutto gesto rivolto ai tifosi ...Dopo una settimana carica di polemiche con accuse ricevute da avversari e poi dalla sua dirigenza ,risponde in campo con quello che sa fare meglio. Il portoghese oggi ha sbloccato l'incontro della 25a giornata del campionato arabo vinto dall'Al Nassr contro l'Al Raed per 4 - 0. ...Da campione acclamato, a possibile peso per la Nazionale. È questo lo strano destino che è toccato a, il quale in Arabia Saudita si sta rendendo protagonista di comportamenti, per così dire, poco consoni . Oltre a deludere le aspettative della Suadi Pro League, ovviamente. Per ...

Pres. Al Nassr: “Truffato due volte in vita mia. Prima per un kebab, poi da Cristiano Ronaldo” Alfredo Pedullà

L'attaccante portoghese è stato protagonista di un episodio diventato virale su Twitter durante la gara con l'Al-Nassr ...El crack portugués se reencontró con lo que más le gusta, marcar gol. Abrió el marcador para el Al-Nassr Football Club en la jornada 25 de la liga saudí. El partido acabó 4-0 para el equipo de CR7 con ...