(Di sabato 29 aprile 2023) Lo rileva Uniocamere: 221mila quelle levate lo scorso, in testa Lombardia e Sicilia Nel 2022 sono tornate dile: 221mila quelle levate lo scorso, oltre 3mila in più del 2021 (ma 124mila in meno del 2019). Complice forse laenergetica con le bollette in rialzo o uno strascico della pandemia che, grazie alle moratorie sui crediti, aveva concesso a famiglie e imprese un po’ di respiro nella restituzione dei prestiti, lo scorsole Camere di commercio hregistrato un discreto incremento di questa forma di finanziamento. Come mostrano i dati di Unioncamere, l’ente presieduto da Andrea Prete, e InfoCamere, sono undici le regioni che registrano un aumento delletra il 2022 e il 2021, a partire dalla Lombardia e ...

Nel 2022 sono tornate di moda le cambiali, complici il caro bollette e gli strascichi dellaprovocata dalla pandemia. Sono state 221mila quelle levate lo scorso anno, oltre 3mila in più del 2021, anche se 124mila in meno del 2019. Durante la pandemia, le moratorie sui crediti avevano ...Nel 2022 sono tornate di moda le cambiali: 221mila quelle levate lo scorso anno, oltre 3mila in più del 2021 (ma 124mila in meno del 2019). Complice forse laenergetica con le bollette in rialzo o uno strascico della pandemia che, grazie alle moratorie sui crediti, aveva concesso a famiglie e imprese un po' di respiro nella restituzione dei prestiti, ...... aborto sconfitta" Le parole su nazionalismi e guerre Il Pontefice ha anche parlato dellee ... mentre si marcano le zone, si segnano le differenze,a ruggire i nazionalismi e si ...

Crisi, tornano di moda le vecchie cambiali: +3.000 'pagherò' in un ... Adnkronos

Dopo la tempesta, c'è sempre il sereno. Anche all'Isola dei Famosi. Sarà per la fame che avanza, le prove dure da sostenere e le dinamiche del ...Home Adn Kronos Crisi, tornano di moda le vecchie cambiali: +3.000 ‘pagherò’ in un anno Nel 2022 sono tornate di moda le cambiali: 221mila quelle levate lo scorso anno, oltre 3mila in più del 2021 (ma ...