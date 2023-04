(Di sabato 29 aprile 2023) Nonostante i rigidi controlli e le procedure anticontagio che sono tutt'ora in vigoredi Amici duesarebbero risultati. A renderlo noto è stato Giuseppe Candela su Dagospia.Latà di due dei sette ragazzi ancora in gara potrebbe mettere seriamente a...

ad Amici 22: due allievi positivi, puntata a rischio Ecco cosa sta succedendo Amici 2022, ...su quello che accadrà durante la diretta di questa sera vi consigliamo di non andare oltre......pandemia quando era stato necessario diminuire il più possibile la possibilità di contagi da-... compresi i tifosi, che ha identificato precisione e coerenza come i fattori più importanti...Negli anni precedenti al, il Ministero delle infrastrutture aveva registrato in tutto il ...platea dei colpiti, c'è anche la signora Rosanna. Classe 1947, vive da oltre vent'anni in una ...

Covid nella scuola di Amci: due allievi positivi a rischio la finale Today.it

I dati dei bollettini Covid di oggi, sabato 29 aprile 2023, sul numero aggiornato di contagi, morti e ricoveri nelle regioni italiane che ancora ...Giulia Pauselli dopo lo stop per la gravidanza, è costretta a un nuovo riposo forzato. Con un post su Instagram ha svelato di essersi infortunata: “Ho lesionato il menisco in grande stile”.