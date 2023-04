Covid in Toscana | morti 2 uomini e 2 donne oggi | 29 aprile 205 nuovi contagi E 180 i ricoverati 8 in terapia intensiva

(Di sabato 29 aprile 2023) Sono quattro i decessi per Coronavirus, 292023, in. Si tratta di 2e 2con un'età media di 92,3 anni

...Scotte in merito alle novità introdotte dal ministero della Salute con l'ordinanza dello scorso 28 aprile sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e l'effettuazione dei tamponi- ...... in Provincia di Pisa , sono stati registrati 26 nuovi casi. Dall'inizio della pandemia, nel Pisano, sono stati dunque segnalati 187.344 casi di positività. In, complessivamente, sono ...Fino a pochi anni fa, nello stesso istituto, erano presenti dodici custodi; durante l'epidemia di- 19, erano sei. Nonostante la fuga dei bambini sia stata risolta senza conseguenze, il ...

Covid, 4 morti e 200 nuovi contagi in Toscana Toscana Media News

Ecco il bollettino dei casi covid riscontrati in provincia di Grosseto, in Toscana, con il numero di ricoveri, guarigioni, decessi ...Al policlinico di Siena sarà mantenuto l’obbligo di indossare le mascherine per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie all’interno del pronto soccorso, dei reparti di degenza e di ...