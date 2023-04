Covid ad Amici | due allievi positivi

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 29 aprile 2023) Maria De Filippi -2023 (foto US Fascino) Iltorna a minacciare la regolare messa in onda dei programmi tv. Ad, il talent di Maria De Filippi, giunto alle battute conclusive del Serale, duein gara sarebbero risultatial virus. Lo annuncia Dagospia. La settima puntata di questa sera andrà regolarmente in onda su Canale 5, poiché è stata già registrata, mentre i dubbi ricadono sull’appuntamento di sabato prossimo con la semifinale, la cui registrazione è in programma giovedì 4 maggio. Qualora i due concorrenti non dovessero rientrare in tempo dallatà al, c’è il rischio slittamento per la penultima puntata. In attesa di sviluppi, ricordiamo che lo show di Canale 5, salvo ulteriori variazioni, si concluderà domenica 14 ...