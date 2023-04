Costretta allo stop | infortunio e “riposo forzato” per la protagonista di Amici 22

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 29 aprile 2023)22, non arrivano belle notizie in queste ore. Una delle ultime: due allievi della scuola più famosa della tv sarebbero risultati positivi al Covid, scrive Dagospia. Questo significa che se la puntata del Serale in programma per sabato 29 aprile 2023 andrà regolarmente in onda, perché già registrata, la semifinale del 6 maggio sarebbe a rischio. O meglio, a rischio sarebbe la registrazione della penultima puntata del talent, che solitamente si svolge tra mercoledì e giovedì, e che appunto andrebbe in onda il prossimo sabato. Non sono stati specificati i nomi degli allievi che avrebbero contratto il virus ma in queste ore sarebbero in corso tutti gli accertamenti, si legge ancora su Dagospia. Dai profili social ufficiali di22, tuttavia, nessuna conferma. Viene però ricordato l’appuntamento con la settima puntata, che come detto andrà in ...