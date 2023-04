Cosmery assente da Striscia la Notizia | il messaggio per Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Leggi su today

(Di sabato 29 aprile 2023) Cosmary Fasanelli, ex allieva della scuola di Amici, è una delle veline dilama a causa di un'indisposizione saràdal programma per qualche settimana. Laha ovviamente fatto preoccupare chi già dai tempi del talent aveva iniziato a simpatizzare per la ballerina. ...