Così le spie russe agiscono in Francia sotto copertura diplomatica

(Di sabato 29 aprile 2023) Laè particolarmente esposta allo spionaggio e alle interferenze. La presenza di funzionari dell’intelligence russae la disinformazione sono solo alcuni dei metodi utilizzati da Mosca per interferire negli affari interni francesi. Lo ha dichiarato Nicolas Lerner, capo della Direzione generale della sicurezza interna (Dgsi, il controspionaggio), nel corso di un’audizione davanti alla Commissione d’inchiesta sulle interferenze straniere dell’Assemblea nazionale svolta a febbraio ma resa pubblica solo nei giorni scorsi. Laad aprile dell’anno scorso, poche settimane dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, aveva espulso 35 diplomatici russi per ragioni di sicurezza nazionale. Nessun partito politico francese sembra essere ...

In realtà, ha provato a spiegare Grant ai giudici, si trattava di un'operazione del Sun per installare cimici eall'interno del suo appartamento,da poter registrare conversazioni e ...Una famiglia fatta da criminali,, piloti e poliziotti, uomini e donne, diversi ma legati dal ... per il cast, di poter girare su uno scenarioimportante e prestigioso. Le immagini viste ...Molti di loro furono arrestati e un articolo intitolato ' Vilie assassini sotto le spoglie di ...sorprende che i medici arrestati abbiano avuto contatti con un'organizzazione internazionale...