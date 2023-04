Cosa si impara quando si intervista un gruppo di persone sul porno

(Di sabato 29 aprile 2023) Polly Barton, nel saggio intitolato Porn: An Oral History, fa unaimpensabile per la maggior parte della gente: elabora una riflessione onesta sul tema del. Barton hato diciannoveche conosceva sulle abitudini di consumo, i kink e l’attitudine etica nei confronti del. Viene fuori la descrizione dei fetish più disparati, disi prova a spiare una coppia mentre fa sesso, fantasie su incontri non consensuali e sul sorprendente erotismo della lettura di L’amante di Lady Chatterley in compagnia. GQ ha domandato alla Bartonabbiato da tutte queste chiacchierate sule se spera di contribuire a cambiare il discorso collettivo su tale argomento.GQ - Daè uscito il ...

...tenuto a scusarsi con i cittadini e la premier per quanto successo il giorno prima ma di una... '''Credo che dagli errori si. Quindi spero che per il futuro non si ripetano situazioni simili'...a respirare con il diaframma per combattere ansia e stress, vedrai che benefici porterà nella ... in una situazione di particolare agitazione, di sentirci dire 'respira con la pancia!' Ma...È la stessa!'. Alla fine arriva il via libera sia alla relazione del governo per lo ...a margine dei lavori della commissione Bilancio di palazzo Madama sul Def Credo che dagli errori si. ...