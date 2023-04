CORSPORT – Juve tutto su Giuntoli | il Napoli ha trovato il sostituto

(Di sabato 29 aprile 2023) Lavuole Cristiano, ilcon Aurelio De Laurentiis pronto a tenerlo ma pensa a Pietro Accardi dell’Empoli. La società bianconera rischia la Serie B e questo è un dettaglio di non poco conto. Nella giornata di ieri sono uscite più indiscrezioni su questa possibilità. Inoltre si rischia anche di restare fuori dalla Champions League ed in generale dall’Europa, sia per colpa della penalizzazione, sia per una possibile esclusione da parte della Uefa che sta indagando sui bianconeri. Questo per raccontare la situazione in cui si trova lantus, che da una parte deve pensare all’immediato presente e dall’altra al suo futuro.alla: ilpensa ad Accardi Corriere dello Sport in edicola oggi fa fa sapere cheè da ...

Ha fiuto, lo sguardo lungo e una stanza che l'aspetterebbe, se lala libera.Lo ha detto lui stesso: "Non so se lo scudetto l'abbia vinto la squadra più forte (la, ndr). Cosa dovevamo fare in più per provare a vincere Dovevamo andare a letto presto la sera prima di ...I dodici minuti di ritardo con i quali la procura federale ha trasmesso la propria relazione al giudice sportivo: per questo il ricorso dellaè stato accolto e la squalifica del settore è stata ...

Corsport - La Juve in crisi non segna più Tutto Juve

Su Corsport: "L'ombra della Juve su Giuntoli". La Juventus ha bisogno di rifondare e per questo uno degli uomini individuati per la rinascita é Giuntoli, bianconeri in ...Su Corsport: "La Juve in crisi non segna più". Solo sei gol in nove partite, l'attacco si è inceppato.. e Vlahovic forse non rientra. Lotta ...