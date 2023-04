Corriere dello Sport – Santiago Gimenez | la Lazio è in prima fila

Leggi su justcalcio

(Di sabato 29 aprile 2023) 2023-04-29 03:27:34 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal: Lasi è informata, ha parlato con il papà-procuratore e ha cercato di scoprire il prezzo richiesto dal Feyenoord.è un’idea per la prossima estate, quando il club di Lotito consegnerà a Sarri un centravanti in grado di alternarsi con Immobile. Il feeling risale a settembre, quando il messicano segnò due gol in Europa League ai biancocelesti, riuscendo a prendersi la scena anche nella sfida di ritorno a Rotterdam: sua la rete che fece retrocedere lain Conference. IL PROFILO – Si sposa, per età e caratteristiche, con l’identikit tracciato dal ds Tare: ventidue anni compiuti di poco, il 18 aprile, potenza e velocità, buona tecnica, in perfetta ...