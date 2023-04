Corea del Nord | la sorella di Kim contro Biden | Vecchio senza futuro | la dichiarazione Usa - Seul è un' azione ostile e aggressiva

(Di sabato 29 aprile 2023) 'Non possiamo lasciar passare né trascurare il fatto che il capo dello Stato nemico abbia usato ufficialmente e personalmente la parola 'la fine del regime' sotto gli occhi del mondo. La ...

'Potenziare deterrenza di guerra nucleare' Per laNord la cosiddetta 'Dichiarazione di Washington' firmata giovedì dai presidenti di Usa eSud, Joe Biden e Yoon Suk - yeol, ...LaNord è convinta di dover perfezionare ulteriormente la "deterrenza di una guerra nucleare". E' la valutazione di Kim Yo - jong, la potente sorellaleader supremo Kim Jong - un, sulla '...Abbonati per leggere anche Leggi anche Storico accordo sul nucleare tra Usa eSud contro la minaccia nordcoreana. La Cina risponde: "Non provocate scontro"Sud, niente sesso, ...

Stati Uniti e Corea del Sud stringono il loro legame nel 70° anniversario della loro alleanza. Il Presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, si è recato a Washington da Joseph Biden per una cerimo ...