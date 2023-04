Cordaz | «Castellini mi ha fatto crescere! Idoli? Ne ho due»

Leggi su inter-news

(Di sabato 29 aprile 2023) Alexè il protagonista del MatchDay programme di Inter-Lazio. Il portiere nerazzurro ha raccontato i suoi inizi individuando anche i suoi idolo INIZI –racconta i suoi inizi e gli allenatori che hanno contribuito alla sua crescita in carriera: «Ci sono tante persone che hanno contribuito alla mia formazione come uomo e giocatore.mi hacrescere molto come portiere, se penso agli allenatori che hanno avuto un ruolo importante c’è anche Juric, la partita del Crotone contro il Modena che ha portato i calabresi in Serie A rimane un ricordo speciale per me. La mia passione per questo sport mi ha sempre guidato ma nella mia carriera sono stati altrettanto importanti sacrificio, tenacia e grinta». RAPPORTO –parla del suo rapporto con la città di Milano: «Milano è ...