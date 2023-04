Coppa Italia | la finale Fiorentina-Inter potrebbe slittare | la Roma ago della bilancia

(Di sabato 29 aprile 2023) Laè arrivata all’ultimo atto,sono pronte ad affrontarsi in una partita che preannuncia grande spettacolo. La vera sorpresa è rappresentata dalla squadra di Vincenzono, in grado di raggiungere ladopo 9 anni. La semicontro la Cremonese non ha regalato sorprese e la partita di ritorno si è conclusa sul risultato di 0-0. Più equilibrata la sfida trae Juventus. Dopo l’1-1 dell’andata, la squadra di Simone Inzaghi si è imposta a San Siro con il risultato di 1-0 grazie ad un gol realizzato da Dimarco. Tutti i pronostici sono a favore dell’, ma lasi è sempre dimostrata una squadra insidiosa. Foto di Roberto Bregani / Ansa...

quattro volte sul podio nella prima giornata di finali della terza tappa delladel Mondo di ginnastica artistica. Al Cairo, in Egitto, una grande Alice D'Amato si è imposta nella prova ...Come per ogni squadra c'è un mese per giocarsi il tutto per tutto negli obiettivi da raggiungere, ma la sconfitta incontro l'Inter ne ha tolto già uno e ha riacceso i riflettori sulle ...Antonio Cassano è tornato a parlare della sfida tra Inter e Juventus in. 'La Juve gioca male, Allegri deve andare via, il suo staff deve andare via - aggiunge - . E in più c'è la ...

Juve Women, Montemurro: Roma, finale Coppa Italia, Girelli e futuro Tuttosport

I toscani prima di perdere per 3-2 con il Monza avevano fatto registrare ben 8 risultati utili consecutivi in campionato ...I toscani prima di perdere per 3-2 con il Monza avevano fatto registrare ben 8 risultati utili consecutivi in campionato ...