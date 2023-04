Coppa del Mondo Ginnastica Artistica | gli Azzurri volano in finale

(Di sabato 29 aprile 2023) Il Cairo – Si completa il tabellone delle finali alla World Cup di specialità diin corso a Il Cairo, in Egitto. Dopo volteggio e parallele le ragazze si sono misurate a trave e corpo libero. Nel primo attrezzo registriamo il punteggio più alto di Asia D’Amato, 13.433, che entra dunque da favorita nell’ottetto d’élite, insieme a Giorgia Villa, quinta a quota 12.566. Sul quadrato centrale splende la gemella Alice D’Amato, seconda con 13.566 alle spalle dell’americana Joscelyn Roberson, leader provvisoria con 14.066. Solo quindicesima, e quindi fuori dai giochi, Asia con 11.833. Tra i maschi era il turno di volteggio, parallele e sbarra. L’unico con il doppio salto sulla rincorsa dei 25 metri è Ares Federici, ma la sua media da 13.383 (13.900 – 12.866) è buona appena per la quattordicesima piazza, lontana dalla final eight. Sugli ...

Il Cairo – Si completa il tabellone delle finali alla World Cup di specialità di Ginnastica Artistica in corso a Il Cairo, in Egitto. Dopo volteggio e parallele le ragazze si sono misurate a trave e c ...