Coppa del Mondo Ginnastica Artistica | Alice D’Amato vince l’oro nelle parallele

(Di sabato 29 aprile 2023) Il Cairo – Italia quattro volte sul podio nella prima giornata di finali della terza tappa delladeldi. Al Cairo, in Egitto, una grandesi è imposta nella prova alleasimmetriche con il punteggio di 14.633. Secondo posto per un’altra azzurra, Giorgia Villa (14.200). Sul gradino più basso del podio la belga Erika Pinxten che ha totalizzato 13.233 punti. Gioia e preoccupazione per l’altra gemella, Asia, bravissima a chiudere al secondo posto la gara di volteggio (prima la statunitense Joscelyn Roberson, terza la panamense Hillary Heron) ma in ansia per una fitta avvertita al ginocchio sinistro. “Speriamo sia solo una compressione – dice il direttore tecnico Enrico Casella – Domani ...

... all'andata per 2 - 0 e negli ottavi diItalia per 1 - 0. "In campionato quest'anno non ... Parlano poco della Fiorentina su alcuni media nazionali Da quando Cairo è presidenteTorino non ha ...... Mourinho duetta con Totti: "Ciao capitano, dammitu" Roma - Udinese 3 - 0: Bove, Pellegrini e ...00 Civitanova - Milano 3 - 1 17:00 Trentino - Piacenza 3 - 1 Visualizza SuperLega CALCIO -......ha conquistato per la prima volta laSvizzera femminile grazie al successo per 1 - 0 sul San Gallo. Le favorite romande, imbattute in campionato, si sono imposte al Letzigrund in virtgol ...

La Fiorentina torna a tuffarsi in campionato dopo la finale di Coppa Italia raggiunta giovedì e domani contro la Sampdoria andrà a caccia di una vittoria che manca da tre partite. (ANSA) ...Prova di forza per i blancos, che a una settimana dalla finalissima di Coppa del Re con l’Osasuna, battono per 4-2 gli andalusi e si riportano a -8 dal Barcellona. Stasera tocca ai blaugrana, che ospi ...