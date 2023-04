Convocati Sampdoria | molti gli infortunati per Stankovic

(Di sabato 29 aprile 2023) Le convocazioni dellaper la sfida contro la Fiorentina: assenti per infortuni Audero, Conti, De Luca, Nuytink, Pussetto e Yepes Laha reso noti iin vista del match di Serie A contro la Fiorentina, in programma domenica 30 aprile tra le mura del Ferraris. Assenti gliEmil Audero, Andrea Conti, Manuel De Luca, Bram Nuytinck, Ignacio Pussetto e Gerard Yepes. Ecco l’elenco completo diramato dal tecnico Dejan. Portieri: Ravaglia, Turk, Zorzi. Difensori: Amione, Augello, Gunter, Murillo, Murru, Oikonomou, Zanoli. Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Sabiri, Winks. Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Quagliarella, Rodríguez. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM

