Conte | Schillaci e Palù | ci risiamo | un Paese che vive di amnesie

(Di sabato 29 aprile 2023) Qualche giorno fa, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, il presidente dell’Aifa Giorgioha dichiarato che “il Covid non è più un rischio per il mondo”. Di conseguenza, attende che l’Oms dichiari la fine della pandemia in quanto non vi sono più pericoli dal punto di vista virologico. Ormai, il virus venuto dalla Cina si avvia ad avere “una diffusione legata alla stagione fredda come l’influenza”. Peraltro, la nuova variante ribattezzata Arturo viene considerata “un mutante innocuo, contagia ma non è mortale”. Nonostante questo,ha parlato pure di una nuova campagna autunnale di vaccinazione sia anti-influenzale che anti-Covid. Principio di precauzione dimenticato Insomma, gira e rigira, si torna sempre al punto di partenza come in un infinito gioco di società. Infine,ha minimizzato la portata degli ...