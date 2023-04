Confindustria | Venti favorevoli sulla rotta dell’economia italiana Pil meglio del previsto nel I trimestre

Leggi su ildenaro

(Di sabato 29 aprile 2023)nella prima parte del 2023 con il Pil che e’ andatodela inizio anno. Questo uno dei dati che emerge dalla Congiuntura flash di aprile realizzata dal Centro studi diÂ. Il 1°dell’anno, si evince dal rapporto, ha visto una ripartenza del Pil sopra le attese (+0,5 per cento) e questo porta la variazione acquisita per il 2023 a +0,8 per cento. Cio’ grazie a servizi e industria (sebbene quest’ultima solo grazie al trascinamento da dicembre scorso) che include le costruzioni. Bene l’export, anche se in un contesto internazionale meno favorevole. Inoltre il calo del prezzo del gas alimenta la fiducia in Italia, oltre a favorire la ...