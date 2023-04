Confesercenti Campania | boom del ‘turismo calcistico’ per la festa scudetto

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiOltre alturistico a Napoli e inper il Ponte del Primo Maggio, cresce a dismisura l’attrattiva di Napoli per ladel Calcio Napoli. Secondo le stime dello studio di, l’indotto turistico e commerciale legato alla lungadel Napoli arriva a oltre 3 milioni di euro per ogni fine settimana, per un totale di circa 15mila turisti in arrivo principalmente per visitare i luoghi storici del tifo, le zone centrali di Napoli addobbate ae per “semplicemente” partecipare all’entusiasmo per il terzo tricolore del Napoli. Considerando quanto già incassato e quanto si incasserà sino a giugno (per un totale di 6 fine settimana) la stima di fatturato per ...