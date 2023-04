Conferenza stampa Sarri | «Al Napoli l’hanno apparecchiata pensando non faremo risultato»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 aprile 2023), l’allenatore della Lazio ha parlato alla vigilia del match di campionato contro l’Inter: le dichiarazioni Maurizio, allenatore della Lazio, ha parlato alla vigilia della trasferta in casa dell’Inter. INSEGNAMENTI TORINO – Ora gli insegnamenti servono meno, siamo in una fase risolutiva, quando non fai punti è sempre pesante. Poi dipende dalle motivazioni, con il Torino non eravamo al top dal punto di vista fisico, forse non lo siamo stati anche mentalmente. Se è dovuto al fatto che fossimo sicuri dell’obiettivo va molto male, altrimenti reagiremo subito. Dipende dal pensiero dei giocatori prima della gara col Toro. GARE DECISIVE DA MILANO A MILANO – Importanti, decisive no. Abbiamo poi altre 4 partite, dobbiamo pensare pure a quelle. Ma è importante. IMMOBILE – Lo vedo ...