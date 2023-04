Conferenza stampa Dionisi | «L’Empoli ci metterà in difficoltà Berardi? Ecco come sta»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 aprile 2023), il tecnico del Sassuolo ha parlato alla vigilia del match contro: le sue dichiarazioni Alessio, tecnico del Sassuolo, ha parlato alla vigilia del match contro– «Sta abbastanza bene, mi sento di dire che sarà convocato e a disposizione. Oggi si allenerà ancora con gli altri, poi vedremo domani». EMPOLI – «Quello delè un sistema di gioco che ti può mettere insu palla persa. E’ un gioco molto verticale, grazie al quale creano occasioni in tutte le partite, anche in gare dove non sono stati strepitosi. Sicuramente è una squadra che ciinma dovremo scendere in campo convinti di voler riscattare ...