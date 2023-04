Conferenza stampa Allegri | «Quando si perde scrivono tante falsità»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 aprile 2023), il tecnico della Juventus parla alla vigilia del match di campionato contro il Bologna Massimiliano, tecnico della Juventus, parla inalla vigilia del match con il Bologna. NERVOSISMO NELLO SPOGLIATOIO – «Il confronto con i giocatori non c’è stato. Han detto che dentro lo spogliatoio c’è stato…la Juventusvengono tirate fuori molte illazioni perché la gente ha molta fantasia. L’unica cosa da farele cose non vanno bene, ma capiterà ancora in futuro, l’imporè lavorare per creare i presupposti per tornare a vincere. Vince sempre una squadra, bisogna far sì che siamo noi quella squadra». PRESO DI MIRA – «È un divertimento. Pensa domani ...