Concorso Provincia di Rimini | Bando per Funzionari Tecnici

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 29 aprile 2023) Ladiha emesso un Pubblicoper selezionare, ingegneri o architetti, da assegnare all’area deie dell’elevata qualificazione, per la realizzazione di progetti finanziati con fondi del PNRR. Viene offerta assunzione con contratto a tempo determinato. Per partecipare aldiserve laurea magistrale in ingegneria o architettura, esperienza pregressa, padronanza della lingua inglese scritta e parlata, cittadinanza italiana, familiarità con il territorio, buone doti organizzative, collaborative e comunicative, abilità di problem solving, conoscenza delle norme che regolano il settore urbanistico. Ladiassume Personale altamente ...