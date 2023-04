“Con il ballerino di Amici!” Giulia Stabile | colpo di scena | c’è un nuovo gossip

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 29 aprile 2023), sono settimane che non si parla d’altro: è finita con Sangiovanni? La coppia (o ex coppia) nata ad Amici di Maria De Filippi non si è più vista insieme e le voci crisi hanno preso sempre più corpo. Ballerina e cantante non hanno mai confermato né smentito ma qualche tempo fa lei, che continua a lavorare nella scuola di Maria De Filippi, aveva sorprendentemente risposto a una delle tantissime domande dei fan. A un commento di un fan che si chiedeva see Sangiovanni fossero in crisi o meno ha risposto un po’ stizzita. “È ancora fidanzata con Sangio?”, ha chiesto un utente. “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni. Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”, la risposta con la preghiera di rispettare la loro privacy. Leggi ...