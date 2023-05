Comunali | Pd e M5s cercano l' intesa | Terzo Polo sia a destra che a sinistra

Ringrazio la giunta comunale ed i consiglieridi Campobasso del Movimento che hanno dimostrato grande generosità nell'aderire e dare supporto alla scelta di Roberto. Ringrazio il Presidente ...Esattamente come è avvenuto ad aprile per le regionali in Friuli Venezia Giulia e ledi ... 'Far saltare di nuovo il controllo sugli impresentabili - aggiunge l'esponente del- è poi un ...... infatti, c'erano i big di tutto il centrosinistra sardo e dell': presenti, tra i tanti, i ... Claudia Medda di Italia Viva, il sindaco di Quartucciu Pietro Pisu più altri consiglierie ...

Il Movimento 5 Stelle non sarà in corsa alle elezioni comunali di Acireale CataniaToday

Domani, martedì 2 maggio, a Scafati, presso la biblioteca comunale in Via Galileo Galilei, alle 19, ci sarà Roberto Fico, già presidente della Camera."La disponibilità di Roberto Gravina è un atto di generosità nei confronti della comunità regionale ed è una garanzia di riconoscibilità per la comunità del Movimento 5 Stelle. (ANSA) ...