Como – Ascoli 1-1

(Di sabato 29 aprile 2023) Tornano Cerri, Scaglia e Vignali dal primo minuto con mister Longo che si affida al numero 27 e a Cutrone per la coppia d’attacco, è proprio dai due che nasce la prima azione per i lariani al 3’ minuto con Cutrone che dalla sinistra mette in mezzo per la torre lariana che di pochissimo non arriva sul pallone.Ilva in goal al 7? minuto con Cerri che riceve da Ioannou dalla sinistra e in spaccata deposita in rete, Ayroldi viene però richiamato al VAR e per fuorigioco millimetrico la segnatura è annullata.I Lariani non demordono, azione quasi fotocopia alla precedente all’11’ questa volta con protagonista Cutrone che non aggancia di un niente.Ancora i bianco-blu, Ioannou di testa serve Iovine, il numero 6 mette dietro per Cerri che spalle alla porta scarica per Arrigoni, il 21 calcia a botta sicura trovando però la deviazione di un difensore.È il ...