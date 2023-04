Commisso | “Lo stadio primo fallimento della mia vita Non vendo la Fiorentina Ritiro al Viola Park senza parcheggi”

(Di sabato 29 aprile 2023) "La vicenda delloè stato un mio, ilmia". Lo ha detto il presidente, Rocco, incontrando oggi i giornalisti a Firenze. E ancora: "Siamo in finale di Coppa Italia, ma fino a oggi non si è vinto niente. Sono scaramantico, andiamo avanti partita dopo partita. Lanon è in vendita, non ci sono nè arabi, nè nessun altro. Deciderò io quando e come vendere. Ma non sarà a breve"

FIRENZE - Conferenza stampa fiume quella del presidente della Fiorentina Rocco. Il patron della viola ha toccato moltissimi temi importanti tra cui in primis quello dello: " Non so se mi hanno preso in giro, ma nella mia vita la questionerappresenta il ...La sua prima finale da presidente della Fiorentina. Roccotorna in conferenza stampa, alloFranchi, due giorni dopo la conquista dell'accesso alla finale di Coppa Italia. Tanti i temi affrontati in sala stampa, di fronte ai giornalisti: dallo ...2 Il presidente della Fiorentina Roccoè intervenuto in una lunga conferenza stampa in cui ha fatto il punto sulla situazione tra campo e l'annosda vicenda dello: ' Ancora non abbiamo vinto niente. Andiamo avanti partita ...

Fiorentina, Commisso: "Lo stadio il primo fallimento della mia vita. Non metteremo soldi" LA NAZIONE

(ANSA) - FIRENZE, 29 APR - Il futuro di Vincenzo Italiano sarà ancora alla Fiorentina: a confermarlo il presidente, Rocco Commisso, e il direttore generale, Joe Barone, in una conferenza stampa allo ...Il presidente della Fiorentina: "Non mi sono mai voluto inserire nell'ambito politico e non voglio farlo a 73 anni, ma politica e bruocrazia rovinano l'Italia.