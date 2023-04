Comicon | caccia ai biglietti | tutto esaurito per gli appuntamenti di domani tra gli altri Zerocalcare

(Di sabato 29 aprile 2023) L’edizioneNapoli 2023 segna già da inizio manifestazione il sold out: esauriti iper tutti i giorni dell’International Pop Culture Festival che termina il primo maggio alla Mostra d’Oltremare. E, domenica 30 aprile, si aspetta l’incontro con, la presentazione della rivista Scottecs Gigazine, l’evento con il cast della nuova serie RaiPlay Shake l’anteprima italiana della versione restaurata de I 3 dell’operazione Drago e molto altro. Ecco il programma dinel dettaglio:Ore 10,45, Auditorium I 3 dell’operazione Drago Anteprima mondiale per celebrare i 50 anni del film e i 100 di Warner Bros Ore 13, Main stage,INCONTRA KEISON Le carriere die di Giacomo “Keison” Bevilacqua iniziano ed evolvono simili e ...

Edizioni BD porta a Napoli Comicon due opere fuori dagli schemi. Nato come Original Tacotoon e candidato ai Premi Boscarato 2022 come miglior webcomic italiano, il dark fantasy La Palude scritto da Mi ...Il presidente della fiera del fumetto: 'Supereremo i 150mila partecipanti dell'edizione 2019'. Napoli ospiterà il Comicon dal 28 aprile al 1 maggio. C’è tanto entusiasmo anche da parte di Claudio Curc ...